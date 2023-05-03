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В Белграде ученик открыл огонь в школе, есть погибший и раненые

03 мая 2023 07:58
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В результате ЧП в сербской школе застрелен охранник, еще несколько человек ранены. 14-летний подозреваемый задержан, информирует РИА Новости со ссылкой на «Вечерне новости». 

Чрезвычайное происшествие в учебном заведении случилось утром в среду, 3 мая. Несовершеннолетний принес оружие в школу, где открыл стрельбу. Сообщается, что убит охранник, ранены учительница и несколько учеников. Точное количество пострадавших и другие подробности произошедшего не приводятся. 

Число убитых подростком в результате стрельбы в сербской школе возросло до 9
 

# ЧП

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