В Белграде ученик открыл огонь в школе, есть погибший и раненые

В результате ЧП в сербской школе застрелен охранник, еще несколько человек ранены. 14-летний подозреваемый задержан, информирует РИА Новости со ссылкой на «Вечерне новости».

Чрезвычайное происшествие в учебном заведении случилось утром в среду, 3 мая. Несовершеннолетний принес оружие в школу, где открыл стрельбу. Сообщается, что убит охранник, ранены учительница и несколько учеников. Точное количество пострадавших и другие подробности произошедшего не приводятся.