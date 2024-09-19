В Ливане начали взрываться мобильные телефоны и бытовая техника

Ливанский Минздрав обновил данные по погибшим в результате второй волны взрывов различных устройств по стране. В списке жертв 20 человек, еще более 400 получили ранения. В основном это члены движения «Хезболла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщениям официальных лиц и словам очевидцев, накануне в Ливане взрывались уже не только пейджеры. Рации, портативные радиоприемники, мобильные телефоны, бытовая техника, автомобильные магнитолы и даже домашние солнечные панели. Больницы не в состоянии оказывать помощь такому количеству пострадавших. Коек и врачей не хватает. Некоторым помощь оказывают прямо в коридоре. Ливанский Красный Крест объявил о мобилизации десятков машин скорой помощи. Военные призывают освободить место для прибытия медицинских бригад.

Серия взрывов прокатилась по Ливану 17 сентября. Тогда почти одновременно сдетонировали тысячи пейджеров в разных районах страны. Ливан считает виновным в произошедшем Израиль. В связи с обострением ситуации Совбез ООН собирает заседание. Его проведение запланировано на 20 сентября.