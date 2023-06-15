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В Литве анонсировали новую военную помощь Украине

15 июня 2023 07:30
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В Вильнюсе анонсировали новую военную помощь Украине. Совместно с другими странами Литва закупит для Киева средства противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве анонсировали новую военную помощь Украине-1

Обойдется это так называемым союзникам более чем в 100 миллионов евро. При этом вклад Литвы в общее дело – всего 6 миллионов. Как сообщили в Министерстве обороны страны, полученные средства ПВО Украина будет применять якобы исключительно для защиты критически важной инфраструктуры, гражданских лиц и военнослужащих.

# Международная политика # Новости Литвы # Фотофакт

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