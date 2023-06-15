Учёные: смертность от пыли превысит показатели пандемии

Количество погибших от пыли в воздухе превысит число жертв пандемии COVID-19. К такому выводу пришли ученые одного из научных центров Дании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам специалистов, уже сейчас преждевременная смертность, связанная с пылью, оценивается в 4 миллиона человек в год. И в ближайшее время показатель увеличится вдвое. Особую опасность представляют лесные пожары и работа промышленных предприятий. Еще одна причина увеличения смертности, по мнению ученых, высокая концентрация озона в воздухе.