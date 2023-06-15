Прямой эфир

ВСУ атаковали Крым девятью беспилотниками

15 июня 2023 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За ночь и утро над Крымом российской стороной зафиксировано 9 украинских БПЛА. Шесть дронов были сбиты, три – заглушены. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов, пишет РИА Новости .

Один из беспилотных летательных аппаратов сдетонировал в Красногвардейском районе. По информации Аксенова, обошлось без погибших, в жилых домах в населенном пункте Докучаево выбиты стекла. Экстренные службы находятся на месте ЧП.  

Глава региона на своей странице в мессенджере призвал население сохранять спокойствие и читать новости только из достоверных источников информации. 

Из-за постоянных атак со стороны ВСУ в Крыму и Севастополе действует высокий режим террористической угрозы. 

# Международная политика # Сергей Аксенов

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные: смертность от пыли превысит показатели пандемии
15 июня 2023 06:35

Учёные: смертность от пыли превысит показатели пандемии

78 мигрантов погибли у берегов Греции
15 июня 2023 06:23

78 мигрантов погибли у берегов Греции

Пентагон отправил истребители F-22 на Ближний Восток из-за активности РФ
15 июня 2023 06:12

Пентагон отправил истребители F-22 на Ближний Восток из-за активности РФ