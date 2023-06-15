ВСУ атаковали Крым девятью беспилотниками

За ночь и утро над Крымом российской стороной зафиксировано 9 украинских БПЛА. Шесть дронов были сбиты, три – заглушены. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов, пишет РИА Новости .

Один из беспилотных летательных аппаратов сдетонировал в Красногвардейском районе. По информации Аксенова, обошлось без погибших, в жилых домах в населенном пункте Докучаево выбиты стекла. Экстренные службы находятся на месте ЧП.

Глава региона на своей странице в мессенджере призвал население сохранять спокойствие и читать новости только из достоверных источников информации.

Из-за постоянных атак со стороны ВСУ в Крыму и Севастополе действует высокий режим террористической угрозы.