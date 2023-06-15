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78 мигрантов погибли у берегов Греции

15 июня 2023 06:23
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Новости Греции. Лодка перевернулась и затонула у берегов Греции. 78 мигрантов погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

78 мигрантов погибли у берегов Греции-1

Судно следовало из Ливии в Италию. Сколько всего пассажиров было на борту, пока не известно. Однако, по информации СМИ, ни у кого из них не было спасательных жилетов. Несколько человек числятся пропавшими без вести. 104 мигранта спасены и доставлены в город Каламата. Журналисты уже назвали инцидент самым крупным из подобных в 2023 году по количеству жертв.

# Беженцы # Новости Греции # Фотофакт

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