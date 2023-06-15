78 мигрантов погибли у берегов Греции

Судно следовало из Ливии в Италию. Сколько всего пассажиров было на борту, пока не известно. Однако, по информации СМИ, ни у кого из них не было спасательных жилетов. Несколько человек числятся пропавшими без вести. 104 мигранта спасены и доставлены в город Каламата. Журналисты уже назвали инцидент самым крупным из подобных в 2023 году по количеству жертв.