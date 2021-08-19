В Литве 16 человек погибли из-за отравления метанолом

Новости Литвы. 16 человек погибли от отравления алкоголем в литовском Каунасе. Два человека сейчас находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. 16 человек погибли от отравления алкоголем в литовском Каунасе. Два человека сейчас находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации врачей, погибшие – мужчины и женщины в возрасте от 30 до 60 лет. Вероятнее всего, они отравились метанолом. Врачи обратили внимание, что все пострадавшие поступали из одного района Каунаса.
После проверки полиция обнаружила там несколько мест продажи самодельного алкоголя. Задержан один из подозреваемых в организации этого бизнеса.