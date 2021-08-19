В Литве 16 человек погибли из-за отравления метанолом

Новости Литвы. 16 человек погибли от отравления алкоголем в литовском Каунасе. Два человека сейчас находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации врачей, погибшие – мужчины и женщины в возрасте от 30 до 60 лет. Вероятнее всего, они отравились метанолом. Врачи обратили внимание, что все пострадавшие поступали из одного района Каунаса.