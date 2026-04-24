Прямой эфир

В Латвии признали неэффективность «стены дронов» на границе с Беларусью

24 апреля 2026 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Латвии признали неэффективность «стены дронов» на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По заявлению Минобороны страны, система не обеспечивает реальной безопасности воздушных границ.

Для этого нужны иные средства и ресурсы. К слову, на создание «стены дронов» в 2026 году уже выделено 50 миллионов евро из бюджета Латвии. Тем не менее военное ведомство планирует запросить дополнительные средства – на закупку крупной партии беспилотников, которые якобы лучше подходят для охраны границ.

Жители Латвии перешли в режим тотальной экономии.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Литвы призвали граждан готовиться к тяжелым временам
24 апреля 2026 06:33

Власти Литвы призвали граждан готовиться к тяжелым временам

Авиакомпании Канады массово отменяют рейсы из-за высоких цен на авиатопливо
23 апреля 2026 17:08

Авиакомпании Канады массово отменяют рейсы из-за высоких цен на авиатопливо

В Турции запретили использовать соцсети детям до 15 лет
23 апреля 2026 17:05

В Турции запретили использовать соцсети детям до 15 лет