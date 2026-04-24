В Латвии признали неэффективность «стены дронов» на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По заявлению Минобороны страны, система не обеспечивает реальной безопасности воздушных границ.

Для этого нужны иные средства и ресурсы. К слову, на создание «стены дронов» в 2026 году уже выделено 50 миллионов евро из бюджета Латвии. Тем не менее военное ведомство планирует запросить дополнительные средства – на закупку крупной партии беспилотников, которые якобы лучше подходят для охраны границ.