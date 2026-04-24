Власти Литвы призвали граждан готовиться к тяжелым временам

Премьер-министр Литвы призвала граждан готовиться к тяжелым временам из-за энергетического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, текущих мер Кабинета министров (таких как снижение акциза на дизельное топливо и сокращение вдвое стоимости железнодорожных билетов) недостаточно. Западные страны прогнозируют двукратное снижение роста ВВП, и Литва не останется в стороне от этих тенденций. Глава правительства обратилась к жителям с просьбой активнее пользоваться общественным транспортом и электромобилями ради экономии топлива.