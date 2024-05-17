Повальная милитаризация восточных границ странами НАТО уже начала давать свои плоды. Западные спецслужбы давно забыли, что открытая агрессия неминуемо ведет к жертвам, даже в мирное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Латвии военные были вынуждены приостановить очередные учения Альянса из-за смерти одного из солдат.

По данным полиции, он погиб в результате ДТП в ходе ночных маневров. Силовики уже заявили, что планируют провести ряд проверок по факту несчастного случая, а также начать служебное расследование. Представители латвийской армии принесли соболезнования семье и товарищам погибшего, но никакие слова не смогут вернуть жизнь человеку.