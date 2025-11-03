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«Нет». Трамп заявил, что США не хотят передавать ракеты Tomahawk Украине

03 ноября 2025 07:33
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«Нет». Трамп заявил, что США не хотят передавать ракеты Tomahawk Украине-0

Лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что передача Украине «Томагавков» не рассматривается. Он коротко ответил на вопрос журналистов: «Нет». Об этом пишет РИА Новости.

В октябре Трамп провел встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По имеющимся данным, переговоры были напряженными, и американская сторона заняла жесткую позицию. Один из источников охарактеризовал встречу как неудачную. Зеленскому пришлось выступить перед прессой за пределами Белого дома.

Накануне встречи Трамп провел телефонный разговор с президентом России, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Украины. Позже он отметил, что Соединенные Штаты нуждаются в ракетах «Томагавк» для собственных нужд, несмотря на их значительные запасы.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп # Оружие и боеприпасы

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