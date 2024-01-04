По сообщению Forbes, танки Abrams, переданные Украине, нигде не наблюдаются. Об этом пишет РИА Новости.



Белый дом сообщил о поставке первых партий этих танков, но официальные лица Украины сомневаются в их действенности на фронте. Российский президент Владимир Путин отметил, что ранее поставленные танки Leopard и БМП Bradley «прекрасно горят».

Forbes отмечает, что неясно, что делает Украина с танками Abrams и куда они были переданы. Издание предполагает, что Киев должен усилить бронирование танков, чтобы противостоять атакам российских беспилотников.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что западные оружейные поставки Украине не способствуют успешному завершению переговоров между Москвой и Киевом.