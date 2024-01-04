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Forbes: переданные Украине танки Abrams исчезли

04 января 2024 08:46
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По сообщению Forbes, танки Abrams, переданные Украине, нигде не наблюдаются. Об этом пишет РИА Новости.

Белый дом сообщил о поставке первых партий этих танков, но официальные лица Украины сомневаются в их действенности на фронте. Российский президент Владимир Путин отметил, что ранее поставленные танки Leopard  и БМП Bradley «прекрасно горят».

Forbes отмечает, что неясно, что делает Украина с танками Abrams и куда они были переданы. Издание предполагает, что Киев должен усилить бронирование танков, чтобы противостоять атакам российских беспилотников.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что западные оружейные поставки Украине не способствуют успешному завершению переговоров между Москвой и Киевом.

# Оружие и боеприпасы # Дмитрий Песков # Владимир Путин

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