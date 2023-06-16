Германия планирует создать «противоракетный щит» за 560 млн евро

Новости Германии. Германия планирует создать «противоракетный щит» с помощью израильской системы ПРО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение первого транша в 560 миллионов евро.

Общая стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда. Предполагается, что контракт на закупку будет заключен с Тель-Авивом до конца года. А ввод в эксплуатацию ожидается к завершению 2025-го. Однако в этой сделке есть подводные камни.