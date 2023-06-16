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Германия планирует создать «противоракетный щит» за 560 млн евро

16 июня 2023 07:33
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Новости Германии. Германия планирует создать «противоракетный щит» с помощью израильской системы ПРО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение первого транша в 560 миллионов евро.

Германия планирует создать «противоракетный щит» за 560 млн евро-1

Общая стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда. Предполагается, что контракт на закупку будет заключен с Тель-Авивом до конца года. А ввод в эксплуатацию ожидается к завершению 2025-го. Однако в этой сделке есть подводные камни.

Германия планирует создать «противоракетный щит» за 560 млн евро-4

В случае, если контракт не удастся заключить по вине Германии, Берлину придется выплатить Тель-Авиву компенсацию. В результате страна может остаться не только без «противоракетного щита», но и лишиться денег, так необходимых в условиях кризиса.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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