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В Кремле рассказали, пригласили ли Путина на инаугурацию Трампа

12 декабря 2024 10:11
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Президенту России Владимиру Путину не было направлено приглашение на инаугурацию избранного главы США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

5 ноября Трамп победил на выборах президента США и впервые с XIX века стал американским политиком, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

О победе Трампа сообщили все крупнейшие СМИ. Коллегия выборщиков будет голосовать 17 декабря, а новый конгресс утвердит результаты 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

# Международная политика

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