В Кремле рассказали, пригласили ли Путина на инаугурацию Трампа

Президенту России Владимиру Путину не было направлено приглашение на инаугурацию избранного главы США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

5 ноября Трамп победил на выборах президента США и впервые с XIX века стал американским политиком, который вернулся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

О победе Трампа сообщили все крупнейшие СМИ. Коллегия выборщиков будет голосовать 17 декабря, а новый конгресс утвердит результаты 6 января. Инаугурация состоится 20 января.