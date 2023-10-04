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В Колумбии рухнул учебный самолёт местных ВВС

04 октября 2023 11:25
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Небольшой учебный самолет, принадлежащий ВВС Колумбии, рухнул на жилой квартал на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии рухнул учебный самолёт местных ВВС-1

От столкновения с землей воздушное судно загорелось. На помощь бросились местные жители, которые стали очевидцами авиакатастрофы. До приезда пожарных они пытались погасить пламя, достав огнетушители из своих машин. Подоспевшие спасатели и медики сумели достать из кабины двоих человек – пилота и курсанта. Первый скончался от полученных травм, второй доставлен в больницу. Причины крушения выясняются.

# Крушение # Новости Колумбии # Фотофакт

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