В Колумбии рухнул учебный самолёт местных ВВС

От столкновения с землей воздушное судно загорелось. На помощь бросились местные жители, которые стали очевидцами авиакатастрофы. До приезда пожарных они пытались погасить пламя, достав огнетушители из своих машин. Подоспевшие спасатели и медики сумели достать из кабины двоих человек – пилота и курсанта. Первый скончался от полученных травм, второй доставлен в больницу. Причины крушения выясняются.