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ФСБ задержала мужчину, планировавшего совершить теракт на Алтае

04 октября 2023 10:23
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Россиянин под руководством проукраинского террористического формирования готовил взрыв здания администрации города Рубцовска в Алтайском крае, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ.

Сообщается, что попытка совершения теракта пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю совместно с УФСБ России по Челябинской области. Задержанный является гражданином Российской Федерации, уроженцем Челябинской области. Мужчина прибыл на территорию Алтайского края, чтобы совершить террористические действия по заданию запрещенной проукраинской террористической организации.

Мужчина вступил в состав террористической группы в 2022 году, находясь за рубежом. Курирующие россиянина предоставили ему сведения о месте совершения подрыва – здание администрации Рубцовска. А также дали пошаговую информацию по изготовлению взрывчатого вещества для осуществления данной цели.

При обыске в квартире задержанного было обнаружено взрывчатое вещество и кнопочный телефон в коробке. Обвиняемый дал признательные показания, где сообщил, что его завербовало украинское движение.

# Терроризм # ФСБ

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