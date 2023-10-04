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Польша разместит новую мотострелковую бригаду у белорусских границ – Блащак

04 октября 2023 11:23
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Польша продолжает стягивать технику и солдат к белорусской границе. В самое ближайшее время там разместится новая мотострелковая бригада. Об этом заявил польский министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша разместит новую мотострелковую бригаду у белорусских границ – Блащак-1

Ее формирование идет активными темпами. Созданное воинское подразделение повысит высокую мобильность крупной механизированной дивизии, которая уже несет боевое дежурство на востоке страны. Как отметил глава Минобороны Польши, формирование бригады – часть планов Варшавы по восстановлению присутствия войск НАТО на восточном фланге. Остается добавить, что за последние пять лет Варшава уже построила у наших рубежей 20 военных баз, разместила три тысячи солдат и как минимум 200 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы. Эту военную группировку усилят американские танки и ударные вертолеты.

# НАТО # Фотофакт

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