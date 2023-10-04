Польша разместит новую мотострелковую бригаду у белорусских границ – Блащак

Польша продолжает стягивать технику и солдат к белорусской границе. В самое ближайшее время там разместится новая мотострелковая бригада. Об этом заявил польский министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее формирование идет активными темпами. Созданное воинское подразделение повысит высокую мобильность крупной механизированной дивизии, которая уже несет боевое дежурство на востоке страны. Как отметил глава Минобороны Польши, формирование бригады – часть планов Варшавы по восстановлению присутствия войск НАТО на восточном фланге. Остается добавить, что за последние пять лет Варшава уже построила у наших рубежей 20 военных баз, разместила три тысячи солдат и как минимум 200 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы. Эту военную группировку усилят американские танки и ударные вертолеты.