В Эстонии возник дефицит дров на фоне продолжающихся морозов. Эта проблема стала еще тяжелее для жителей из-за стоимости топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены выросли до 80 евро за кубометр древесины для растопки. Этого количества едва хватает на две недели. В лесничествах говорят, что дефицит возник из-за теплых предыдущих зим. Люди не запасались топливом в больших объемах. Кроме того, в стране растет цена на электричество. Это делает распилку дров в промышленных масштабах экономически невыгодным.