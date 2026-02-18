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В Эстонии возник дефицит дров на фоне продолжающихся морозов

18 февраля 2026 11:05
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В Эстонии возник дефицит дров на фоне продолжающихся морозов. Эта проблема стала еще тяжелее для жителей из-за стоимости топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Цены выросли до 80 евро за кубометр древесины для растопки. Этого количества едва хватает на две недели. В лесничествах говорят, что дефицит возник из-за теплых предыдущих зим. Люди не запасались топливом в больших объемах. Кроме того, в стране растет цена на электричество. Это делает распилку дров в промышленных масштабах экономически невыгодным.

В Эстонии возник дефицит дров на фоне продолжающихся морозов-2

Тиит Валлап, специалист по заготовке дров (Эстония):
Сейчас нет смысла пилить и колоть дрова с помощью электричества. Можем распилить древесину заранее бензопилой, но все равно придется колоть ее с помощью электричества. А станок для этого мощностью четыре киловатта – посчитайте сами.

В Эстонии также наблюдается дефицит брикетов и пеллет, которые являются хорошей альтернативой дровам и углю. Но для их производства требуется много электроэнергии.

# Новости Эстонии

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