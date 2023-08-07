В Вооруженных силах Украины нарастает недовольство на фоне некомпетентности военного начальства, плохого уровня подготовки в странах Североатлантического альянса, а также из-за техники, которую поставляет Запад. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию в The New York Times.

Солдаты ВСУ отмечают, что американские инструкторы, которые готовят украинских военных, имеют опыт сражений в Афганистане и в Иране, а бойцы там в значительной степени отличаются от российских. Сами же военные проходят крайне быстрые программы подготовки в странах НАТО.

Приводя слова украинских военнослужащих, авторы публикации обращают внимание, что украинские командиры отправляют новобранцев в бой, а также используют непроверенные тактики в процессе наступательной операции. Жалуются в рядах ВСУ и на западную технику, которая поставляется Киеву в качестве военной помощи. Бронетехника, например, бессильна против армии РФ, так как изначально предназначена для подавления восстаний.