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Подоляк заявил, что не может быть никаких компромиссов в переговорах с Россией

07 августа 2023 11:53
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Не может быть никаких компромиссных вариантов в форме немедленного прекращения огня и обсуждения вопроса о мире с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Х (бывшем Twitter), сообщает РИА Новости.

По его утверждению, урегулировать конфликт можно только выведя российские войска с границ Украины 1991 года. По его словам, Киев имеет свой план достижения мира, включающий 10 пунктов. В их числе – ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, осуществление обмена пленных по принципу «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности Украины. Киев желает создать международный механизм компенсации потерь страны от боевых действий за счет российских активов.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Михаил Подоляк

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