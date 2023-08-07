Подоляк заявил, что не может быть никаких компромиссов в переговорах с Россией

Не может быть никаких компромиссных вариантов в форме немедленного прекращения огня и обсуждения вопроса о мире с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Х (бывшем Twitter), сообщает РИА Новости.

По его утверждению, урегулировать конфликт можно только выведя российские войска с границ Украины 1991 года. По его словам, Киев имеет свой план достижения мира, включающий 10 пунктов. В их числе – ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, осуществление обмена пленных по принципу «всех на всех», а также восстановление территориальной целостности Украины. Киев желает создать международный механизм компенсации потерь страны от боевых действий за счет российских активов.