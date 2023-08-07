WSJ: проблема Украины по-прежнему связана с выпуском боеприпасов

Ключевой проблемой Киева по-прежнему является выпуск собственных боеприпасов, а для ее устранения понадобится длительное время, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинского министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина, передает РИА Новости.

Украина целиком и полностью полагается на Запад, который также испытывает нехватку боеприпасов. В июле президент США Джо Байден объявил о своем решении обеспечить Киев кассетными боеприпасами, использование которых запрещено в соответствии с международной конвенцией. На это президент РФ Владимир Путин ответил, что прежние администрации США сами ранее признавали подобные действия преступлением. При этом российский лидер добавил, что и в российской армии имеется достаточный запас различных видов кассетных боеприпасов.