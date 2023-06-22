В Китае при взрыве в ресторане погиб 31 человек

Новости Китая. 31 человек погиб, 38 получили ранения при взрыве в ресторане города Иньчуань на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экстренных служб, причиной ЧП стала утечка газа. В ходе расследования причин полиция задержала 9 человек, в том числе хозяина ресторана. Как сообщило государственное телевидение Китая, председатель КНР дал указание властям сделать все возможное для лечения раненых и распорядился усилить надзор за безопасностью в ряде отраслей экономики.