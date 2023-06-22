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5 человек погибли в массовой аварии в Мексике

22 июня 2023 09:56
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Новости Мексики. Пять человек погибли, 14 получили ранения в массовой аварии в Мексике. Там на трассе столкнулись 16 автомобилей, после удара некоторые из них загорелись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 человек погибли в массовой аварии в Мексике-1

Пожарные и машины скорой помощи не сразу смогли добраться до места происшествия, так как на дороге образовалась длинная пробка. Теперь полиции предстоит нелегкая задача определить виновника этой трагедии. По одной из версий, им стал водитель грузовика, который резко затормозил на скоростной трассе.

# Авария # Новости Мексики # Фотофакт

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