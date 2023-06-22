Прямой эфир

Минобороны РФ: к концу июня в ВС России появится резервная армия

22 июня 2023 09:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

До конца июня текущего года в Вооруженных силах будет сформирована резервная армия и образован армейский корпус, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

Общее число техники, которая должна быть получена, превысит 3 700 единиц. Во время встречи с президентом Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ министр обороны России отметил, что формирование резервной армии и армейского корпуса идет по плану. Он также подчеркнул, что комплектация пяти полков в настоящий момент завершена на 60 %, как по численности личного состава, так и по техническому оснащению.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Шойгу: ВСУ сохраняют потенциал для наступления
22 июня 2023 09:45

Шойгу: ВСУ сохраняют потенциал для наступления

Представитель спецслужб Жарин: Польша не замешана в терактах на «Северных потоках»
22 июня 2023 09:13

Представитель спецслужб Жарин: Польша не замешана в терактах на «Северных потоках»

NBS News: реплика Байдена о Си Цзиньпине привела в замешательство чиновников из США
22 июня 2023 08:48

NBS News: реплика Байдена о Си Цзиньпине привела в замешательство чиновников из США