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Германия готовится к худшему. В стране проведут энергетические учения

22 июня 2023 09:59
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Новости Германии. Масштабное учение готовится провести и Германия. Для проверки готовности, только не армии, а энергосистемы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия готовится к худшему. В стране проведут энергетические учения-1

Оно направлено на то, чтобы выяснить, как смогут предприятия и компании разных отраслей экономики работать при резком сокращении поставок газа. Энергетические маневры будут однодневными, но охватят всю страну. Сейчас хранилища в ФРГ заполнены голубым топливом почти на 80 %, но стоит учесть, что Германия не получает его от России с сентября прошлого года. А альтернативный импорт через другие страны ЕС лишь частично покрывают выпавшие объемы. Поэтому на всякий случай в Германии решили готовиться к худшему.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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