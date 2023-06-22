Германия готовится к худшему. В стране проведут энергетические учения

Оно направлено на то, чтобы выяснить, как смогут предприятия и компании разных отраслей экономики работать при резком сокращении поставок газа. Энергетические маневры будут однодневными, но охватят всю страну. Сейчас хранилища в ФРГ заполнены голубым топливом почти на 80 %, но стоит учесть, что Германия не получает его от России с сентября прошлого года. А альтернативный импорт через другие страны ЕС лишь частично покрывают выпавшие объемы. Поэтому на всякий случай в Германии решили готовиться к худшему.