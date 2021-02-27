В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора

Новости Украины. В Украине прошла акция бессрочного протеста в поддержку заключенного одесского активиста-националиста Сергея Стерненко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После полудня люди собрались возле здания офиса президента Зеленского. В центре Киева наблюдалось большое скопление силовиков. Сторонники Стерненко забросали петардами офис генпрокурора, жгли файеры. Устроили митинг и возле здания МВД.

Демонстранты обещают протестовать, пока суд не освободит Сергея Стерненко. Накануне его приговорили к семи годам лишения свободы, признали виновным в незаконном хранении оружия и похищении депутата одного из местных Советов в 2015 году.