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В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора

27 февраля 2021 18:16
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Новости Украины. В Украине прошла акция бессрочного протеста в поддержку заключенного одесского активиста-националиста Сергея Стерненко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора-1

После полудня люди собрались возле здания офиса президента Зеленского. В центре Киева наблюдалось большое скопление силовиков. Сторонники Стерненко забросали петардами офис генпрокурора, жгли файеры. Устроили митинг и возле здания МВД.

В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора-4

Демонстранты обещают протестовать, пока суд не освободит Сергея Стерненко. Накануне его приговорили к семи годам лишения свободы, признали виновным в незаконном хранении оружия и похищении депутата одного из местных Советов в 2015 году.

# Акции протеста # Сергей Стерненко # Владимир Зеленский # Ирина Венедиктова # Фотофакт

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