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Фламенко в национальных костюмах. Танцоры вышли на улицы Севильи, призывая о помощи

27 февраля 2021 14:19
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Новости Испании. Сектор моды фламенко требует помощи в Севилье. Из-за пандемии коронавируса в Испании может исчезнуть один из самых значительных сегментов национального текстиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фламенко в национальных костюмах. Танцоры вышли на улицы Севильи, призывая о помощи-1

Ткани, оборки, цветы, веера и мантильи вот уже больше года пылятся в коробках из-за всяческих запретов на проведение увеселительных мероприятий. Напомнить о проблеме властям решили творческим протестом.

Фламенко в национальных костюмах. Танцоры вышли на улицы Севильи, призывая о помощи-4

Сектор моды фламенко требует от государства помощи и налоговых льгот.

Фламенко в национальных костюмах. Танцоры вышли на улицы Севильи, призывая о помощи-7

Из-за отмены весенних праздников и фестивалей практически похоронено производство ткани, которое дает работу сотням андалузских семей.

# Акции протеста # Фотофакт

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