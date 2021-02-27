Фламенко в национальных костюмах. Танцоры вышли на улицы Севильи, призывая о помощи

Новости Испании. Сектор моды фламенко требует помощи в Севилье. Из-за пандемии коронавируса в Испании может исчезнуть один из самых значительных сегментов национального текстиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Сектор моды фламенко требует помощи в Севилье. Из-за пандемии коронавируса в Испании может исчезнуть один из самых значительных сегментов национального текстиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ткани, оборки, цветы, веера и мантильи вот уже больше года пылятся в коробках из-за всяческих запретов на проведение увеселительных мероприятий. Напомнить о проблеме властям решили творческим протестом.
Сектор моды фламенко требует от государства помощи и налоговых льгот.
Из-за отмены весенних праздников и фестивалей практически похоронено производство ткани, которое дает работу сотням андалузских семей.