В Венеции из-за рекордно низких приливов почти пересохли каналы

Новости Италии. Каналы Венеции почти пересохли из-за рекордно низких приливов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Каналы Венеции почти пересохли из-за рекордно низких приливов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Привычнее слышать о наводнениях. Их считают постоянным врагом города искусств, построенного на нескольких небольших островах в лагуне с морской водой у северо-восточного побережья Италии.
Венеция всегда жила в хрупком балансе между отливом и приливом. Так вот теперь без труда можно увидеть ее дно.