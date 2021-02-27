В Венеции из-за рекордно низких приливов почти пересохли каналы

Привычнее слышать о наводнениях. Их считают постоянным врагом города искусств, построенного на нескольких небольших островах в лагуне с морской водой у северо-восточного побережья Италии.

Венеция всегда жила в хрупком балансе между отливом и приливом. Так вот теперь без труда можно увидеть ее дно.