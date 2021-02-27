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В Венеции из-за рекордно низких приливов почти пересохли каналы

27 февраля 2021 15:18
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Новости Италии. Каналы Венеции почти пересохли из-за рекордно низких приливов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венеции из-за рекордно низких приливов почти пересохли каналы-1

Привычнее слышать о наводнениях. Их считают постоянным врагом города искусств, построенного на нескольких небольших островах в лагуне с морской водой у северо-восточного побережья Италии.

В Венеции из-за рекордно низких приливов почти пересохли каналы-4

Венеция всегда жила в хрупком балансе между отливом и приливом. Так вот теперь без труда можно увидеть ее дно.

# Погода # Фотофакт

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