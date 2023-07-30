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В Канаде второй год подряд растёт уровень преступности

30 июля 2023 08:12
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Новости Канады. В Канаде бьют тревогу – в стране второй год подряд растет уровень преступности. Это касается как мелких правонарушений, так и особо тяжких. Об этом заявили местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Канаде второй год подряд растёт уровень преступности-1

Чаще всего в Канаде воруют автотранспорт. Число угонов автомобилей выросло на 24 % по сравнению с предыдущим годом. Также растет число ограблений, взломов, магазинных краж и преступлений на почве ненависти. Увеличился и уровень убийств, он растет уже четвертый год подряд на 10 %. 

# Криминал # Новости Канады # Фотофакт

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