В Канаде второй год подряд растёт уровень преступности

Новости Канады. В Канаде бьют тревогу – в стране второй год подряд растет уровень преступности. Это касается как мелких правонарушений, так и особо тяжких. Об этом заявили местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего в Канаде воруют автотранспорт. Число угонов автомобилей выросло на 24 % по сравнению с предыдущим годом. Также растет число ограблений, взломов, магазинных краж и преступлений на почве ненависти. Увеличился и уровень убийств, он растет уже четвертый год подряд на 10 %.