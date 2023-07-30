На митинг в Тель-Авиве против судебной реформы вышли более 170 тысяч человек

Новости Израиля. В Израиле прошла новая волна массовых протестов. Десятки тысяч жителей страны вышли на улицы выразить свое несогласие с судебной реформой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший митинг состоялся в Тель-Авиве, в нем приняли участие более 170 тысяч человек. Протесты в стране идут уже более полугода. В начале недели парламент Израиля принял ключевые положения судебной реформы. Теперь Верховный суд не сможет давать оценку решениям правительства и отменять их.