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На митинг в Тель-Авиве против судебной реформы вышли более 170 тысяч человек

30 июля 2023 08:08
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Новости Израиля. В Израиле прошла новая волна массовых протестов. Десятки тысяч жителей страны вышли на улицы выразить свое несогласие с судебной реформой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На митинг в Тель-Авиве против судебной реформы вышли более 170 тысяч человек-1

Крупнейший митинг состоялся в Тель-Авиве, в нем приняли участие более 170 тысяч человек. Протесты в стране идут уже более полугода. В начале недели парламент Израиля принял ключевые положения судебной реформы. Теперь Верховный суд не сможет давать оценку решениям правительства и отменять их.

# Протесты # Новости Израиля # Фотофакт

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