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В России предотвратили очередную попытку Украины атаковать дронами Москву

30 июля 2023 07:54
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Украина пыталась совершить атаку дронами на Москву. Об этом заявили в Минобороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России предотвратили очередную попытку Украины атаковать дронами Москву-1

Два беспилотника были подавлены и, потеряв управление, потерпели крушение на территории «Москва-Сити», где расположен правительственный комплекс. В результате незначительно повреждены фасады двух офисных башен. Еще один беспилотник был уничтожен в воздухе средствами ПВО в Подмосковье. Стоит отметить, что киевский режим регулярно пытается атаковать дронами столичный регион России. Только в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять беспилотников.

# Нападение # Фотофакт

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