Украина пыталась совершить атаку дронами на Москву. Об этом заявили в Минобороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два беспилотника были подавлены и, потеряв управление, потерпели крушение на территории «Москва-Сити», где расположен правительственный комплекс. В результате незначительно повреждены фасады двух офисных башен. Еще один беспилотник был уничтожен в воздухе средствами ПВО в Подмосковье. Стоит отметить, что киевский режим регулярно пытается атаковать дронами столичный регион России. Только в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять беспилотников.