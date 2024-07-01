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В Канаде отменили более 800 авиарейсов из-за забастовки механиков

01 июля 2024 10:46
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Одна из крупнейших авиакомпаний Канады отменила более 800 рейсов из-за забастовки механиков, об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде отменили более 800 авиарейсов из-за забастовки механиков-1

Стачка работников привела к крупному транспортному сбою, что нарушило планы около 110 тысяч путешественников. Стоит отметить, что Канада сегодня отмечает День независимости и многие граждане совершают путешествия в период длинных выходных. Забастовка механиков продолжается уже третий день. Они недовольны плохими условиями труда и маленькими зарплатами. Известно, что авиакомпания была вынуждена обратиться к правительству за помощью из-за невозможности договориться с рабочими.

# Забастовка # Новости Канады

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