В Канаде отменили более 800 авиарейсов из-за забастовки механиков

Одна из крупнейших авиакомпаний Канады отменила более 800 рейсов из-за забастовки механиков, об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стачка работников привела к крупному транспортному сбою, что нарушило планы около 110 тысяч путешественников. Стоит отметить, что Канада сегодня отмечает День независимости и многие граждане совершают путешествия в период длинных выходных. Забастовка механиков продолжается уже третий день. Они недовольны плохими условиями труда и маленькими зарплатами. Известно, что авиакомпания была вынуждена обратиться к правительству за помощью из-за невозможности договориться с рабочими.