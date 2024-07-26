В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 25 тысяч человек

В Канаде бушуют лесные пожары. 25 тысяч человек эвакуировали из туристического города в провинции Альберта. Огонь охватил территории национального парка, а также нанес значительный ущерб жилым постройкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на месте работает около двух тысяч пожарных. Они пытаются сохранить не только уцелевшую инфраструктуру, но и стратегически важные нефтепроводы. На прошлой неделе власти известного канадского курорта Джаспер впервые сообщили о пожарах. Мэр города заявил, что его жители столкнулись с «худшим кошмаром».