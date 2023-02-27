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Кризис на рынке труда Германии. Больше половины компаний нуждаются в квалифицированных кадрах

27 февраля 2023 07:11
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Новости Германии. Кризис на рынке труда Германии: более 70 % компаний не могут нанять квалифицированных сотрудников. Еще два года назад показатель находился в пределах 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис на рынке труда Германии. Больше половины компаний нуждаются в квалифицированных кадрах-1

В результате некоторые фирмы вынуждены искать работников за границей. Однако (как местным, так и приезжим сотрудникам) хорошую заработную плату сегодня обеспечить непросто. Тем более на фоне растущей инфляции, которая приближается к 9 %. По итогам января стоимость продовольствия и энергоносителей снова возросла.

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# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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