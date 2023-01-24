35 тысяч французских булочных могут закрыться из-за огромной коммуналки

Новости Франции. Французский багет в опасности. Сотни пекарей вышли на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство ростом цен на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители хлеба заявляют, что под угрозой существования оказалась вся индустрия. В том числе и знаменитый французский багет, который не так давно был признан наследием ЮНЕСКО. За последние месяцы коммунальные счета выросли с 1 500 евро до 5 000. На этом фоне пекари призывают правительство предоставить дополнительную финансовую помощь. В противном случае около 35 тысяч булочных будут вынуждены закрыться.