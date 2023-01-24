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35 тысяч французских булочных могут закрыться из-за огромной коммуналки

24 января 2023 06:35
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Новости Франции. Французский багет в опасности. Сотни пекарей вышли на улицы Парижа, чтобы выразить недовольство ростом цен на электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

35 тысяч французских булочных могут закрыться из-за огромной коммуналки-1

Производители хлеба заявляют, что под угрозой существования оказалась вся индустрия. В том числе и знаменитый французский багет, который не так давно был признан наследием ЮНЕСКО. За последние месяцы коммунальные счета выросли с 1 500 евро до 5 000. На этом фоне пекари призывают правительство предоставить дополнительную финансовую помощь. В противном случае около 35 тысяч булочных будут вынуждены закрыться.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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