В Израиле возобновились шествия против судебной реформы

Новости Израиля. Шествия против судебной реформы возобновились в Тель-Авиве, несмотря на приостановку законопроекта до лета. Очередные акции протеста прошли в преддверии Дня независимости страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Израиля вновь перекрыты самые оживленные улицы. Полиция несет службу в усиленном режиме. Напомним, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху намеревался реформировать израильскую судебную систему. Однако, по мнению активистов, эти предложения нельзя назвать демократическими, по факту, реформа наделяет правительство еще большей властью, что поможет избежать премьеру судебного разбирательства против себя.