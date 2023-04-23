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В американском городе отметили День Земли парадом скульптур и арт-велосипедов

23 апреля 2023 08:12
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Новости США. День Земли отметили в Ки-Уэсте. Парад скульптур и арт-велосипедов прокатился по историческому центру острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В американском городе отметили День Земли парадом скульптур и арт-велосипедов-1

Местные мастера представили более 20 произведений искусства. И все они сделаны из переработанных материалов. В эти выходные волонтеры по всему миру сажают деревья и убирают мусор, отмечая таким образом 54-й праздник в честь окружающей среды.  

# Экология # Новости США # Фотофакт

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