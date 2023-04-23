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Круче Месси. В Лос-Анджелесе сделали робота-футболиста

23 апреля 2023 08:37
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Человекоподобный робот-футболист будет играть на уровне мировых мастеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Круче Месси. В Лос-Анджелесе сделали робота-футболиста-1

Гуманоид высотой около полуметра по имени Артемис может ходить, прыгать и является одним из немногих роботов во всем мире, способных бегать. Разработчики говорят, что он играет лучше, чем Лионель Месси. Пока это могут наблюдать лишь исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они готовят свою разработку к презентации на крупнейшем соревновании роботов, которое запланировано предстоящим летом во Франции.  

# Роботы # Фотофакт

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