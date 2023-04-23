Круче Месси. В Лос-Анджелесе сделали робота-футболиста

Гуманоид высотой около полуметра по имени Артемис может ходить, прыгать и является одним из немногих роботов во всем мире, способных бегать. Разработчики говорят, что он играет лучше, чем Лионель Месси. Пока это могут наблюдать лишь исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Они готовят свою разработку к презентации на крупнейшем соревновании роботов, которое запланировано предстоящим летом во Франции.