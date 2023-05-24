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Выпускной для щенков провели в Сан-Диего

24 мая 2023 09:33
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Это шумное событие проходит в городе Сан-Диего американского штата Калифорния. На него собираются истинные любители собак. Их цель – представить своих питомцев на ежегодном выпускном вечере для щенков. Их тут просто множество.  

Выпускной для щенков провели в Сан-Диего-1

А посмотрите, какие наряды! Гламурные костюмы на них не просто так. Жюри определяет, кто лучше всего одет на шоу. В этом году победа у йоркширского терьера. Собака по кличке Баер, одетая в синий костюм с золотой короной, была удостоена награды Doggy King. А Битси, еще один йоркширский терьер, у которого была собственная крошечная машина, получил заветный титул Doggy Queen.   

Выпускной для щенков провели в Сан-Диего-4

Выпускной вечер для щенков организовывает Центр животных «Хелен Вудворд», чтобы собрать деньги на помощь бездомным дворняжкам. Этот парад проводился уже девятый год подряд. Главное условие – в конкурсе могут принять участие только бывшие обитатели собачьего приюта.  

Выпускной для щенков провели в Сан-Диего-7

В 2023 году на собачий подиум пустили и кошек. Они тоже выглядят более чем, попав в хорошие руки из приюта.  

Необычный праздник устроили в зоопарке Перу

Выпускной для щенков провели в Сан-Диего-10

День матери по-перуански. В честь праздника, у нас он отмечается в октябре, а в этой стране в мае, зоопарк Лимы пригласил гостей познакомиться с самыми юными питомцами.  

Выпускной для щенков провели в Сан-Диего-13

Эти кенгуру привлекли наше внимание. Мы раньше не видели их вживую. Нам они очень понравились, особенно кенгуру с детенышем.  

Выпускной для щенков провели в Сан-Диего-16

Помимо кенгуру, здесь недавно родились детеныши белохвостого оленя, викуньи, азиатского буйвола и редкой обезьяны перуанский прыгун.  

Выпускной для щенков провели в Сан-Диего-19

Макс Хименес Агирре, сотрудник зоопарка:
Мы рады рождению этих животных. Мы помогаем сохранять редкие виды. А в День матери отдаем дань уважения материнской заботе в мире животных. Это фундаментально важно: мамы кормят детенышей, дают им тепло, укрытие и учат их правильно питаться.  

Выпускной для щенков провели в Сан-Диего-22

В зоопарке Парк-де-лас-Лейендас содержат более 2 000 животных, рептилий, а птиц – 250 видов.   

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