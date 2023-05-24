Выпускной для щенков провели в Сан-Диего

Это шумное событие проходит в городе Сан-Диего американского штата Калифорния. На него собираются истинные любители собак. Их цель – представить своих питомцев на ежегодном выпускном вечере для щенков. Их тут просто множество.

А посмотрите, какие наряды! Гламурные костюмы на них не просто так. Жюри определяет, кто лучше всего одет на шоу. В этом году победа у йоркширского терьера. Собака по кличке Баер, одетая в синий костюм с золотой короной, была удостоена награды Doggy King. А Битси, еще один йоркширский терьер, у которого была собственная крошечная машина, получил заветный титул Doggy Queen.

Выпускной вечер для щенков организовывает Центр животных «Хелен Вудворд», чтобы собрать деньги на помощь бездомным дворняжкам. Этот парад проводился уже девятый год подряд. Главное условие – в конкурсе могут принять участие только бывшие обитатели собачьего приюта.

В 2023 году на собачий подиум пустили и кошек. Они тоже выглядят более чем, попав в хорошие руки из приюта. Необычный праздник устроили в зоопарке Перу

День матери по-перуански. В честь праздника, у нас он отмечается в октябре, а в этой стране в мае, зоопарк Лимы пригласил гостей познакомиться с самыми юными питомцами.

Эти кенгуру привлекли наше внимание. Мы раньше не видели их вживую. Нам они очень понравились, особенно кенгуру с детенышем.

Помимо кенгуру, здесь недавно родились детеныши белохвостого оленя, викуньи, азиатского буйвола и редкой обезьяны перуанский прыгун.

Макс Хименес Агирре, сотрудник зоопарка:

Мы рады рождению этих животных. Мы помогаем сохранять редкие виды. А в День матери отдаем дань уважения материнской заботе в мире животных. Это фундаментально важно: мамы кормят детенышей, дают им тепло, укрытие и учат их правильно питаться.