В Израиле напечатали рыбное блюдо на 3D-принтере

Забудьте о крючке, леске и грузиле – в израильской компании, специализирующейся на пищевых технологиях, создали напечатанное на 3D-принтере готовое рыбное блюдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так рождается филе с использованием клеток, выращенных в лаборатории.

Ранее в мире уже были известны случаи, когда в лаборатории печатали говядину и курицу. Теперь научились делать и рыбу. «Био-чернилами», подходящими для специальных 3D-принтеров, служат выращенные в пробирках клетки морского окуня. Сам по себе этот процесс не из дешевых. Но разработчики уверены, что и на такую еду найдутся гурманы. На рынок новый продукт поступит массово уже в 2023 году – сначала в Сингапуре, затем в Японии и США.