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В Израиле напечатали рыбное блюдо на 3D-принтере

03 мая 2023 10:55
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Забудьте о крючке, леске и грузиле – в израильской компании, специализирующейся на пищевых технологиях, создали напечатанное на 3D-принтере готовое рыбное блюдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так рождается филе с использованием клеток, выращенных в лаборатории.  

В Израиле напечатали рыбное блюдо на 3D-принтере-1

В Израиле напечатали рыбное блюдо на 3D-принтере-3

В Израиле напечатали рыбное блюдо на 3D-принтере-5

Ранее в мире уже были известны случаи, когда в лаборатории печатали говядину и курицу. Теперь научились делать и рыбу. «Био-чернилами», подходящими для специальных 3D-принтеров, служат выращенные в пробирках клетки морского окуня. Сам по себе этот процесс не из дешевых. Но разработчики уверены, что и на такую еду найдутся гурманы. На рынок новый продукт поступит массово уже в 2023 году – сначала в Сингапуре, затем в Японии и США.  

# Еда # Новости Израиля # Фотофакт

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