Эстония потратит более 100 млн евро на партию израильских беспилотников

Новости Эстонии. Эстония купит у Израиля партию ударных беспилотников на сумму более 100 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в Минобороны, этот контракт станет одной из самых дорогостоящих военных сделок в истории страны.