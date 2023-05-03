Эстония потратит более 100 млн евро на партию израильских беспилотников

Новости Эстонии. Эстония купит у Израиля партию ударных беспилотников на сумму более 100 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в Минобороны, этот контракт станет одной из самых дорогостоящих военных сделок в истории страны.
Но Таллин готов выделить эти громадные деньги, так как считает, что ему необходимо увеличить наступательный потенциал Вооруженных сил. А скрытое оружие воздушного нападения остается важным дополнением к развитию обороноспособности страны.
Ожидается, что первая партия израильских боевых беспилотников поступит в Эстонию уже в 2023 году.