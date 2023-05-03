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Эстония потратит более 100 млн евро на партию израильских беспилотников

03 мая 2023 10:54
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Новости Эстонии. Эстония купит у Израиля партию ударных беспилотников на сумму более 100 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в Минобороны, этот контракт станет одной из самых дорогостоящих военных сделок в истории страны.  

Эстония потратит более 100 млн евро на партию израильских беспилотников-1

Но Таллин готов выделить эти громадные деньги, так как считает, что ему необходимо увеличить наступательный потенциал Вооруженных сил. А скрытое оружие воздушного нападения остается важным дополнением к развитию обороноспособности страны.

Ожидается, что первая партия израильских боевых беспилотников поступит в Эстонию уже в 2023 году.  

# Оружие и боеприпасы # Новости Эстонии # Фотофакт

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