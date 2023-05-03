Турция закрыла своё воздушное пространство для Армении

Турция закрыла свое авиапространство для рейсов самолетов армянских авиаперевозчиков в третьи страны, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

При необходимости Турция позволит самолетам прилетать в страну, однако не разрешит им совершать рейсы через свое авиапространство, пока Армения не прекратит провокационные действия в отношении Турции и Азербайджана.

Одной из таких провокаций было открытие в Ереване мемориала «Немезида», посвященного акту возмездия, совершенному армянами в начале 20 века в отношении лидеров и организаторов геноцида, который Турция не признает.

При этом министр добавил, что Турция хотела бы нормализации отношений с Арменией после Карабахской войны, но Армения продолжает нагнетать обстановку. Кроме того, Турция не приемлет установку мемориала в честь террористов, убивших дипломатов, граждан и азербайджанцев.