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Турция закрыла своё воздушное пространство для Армении

03 мая 2023 10:34
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Турция закрыла свое авиапространство для рейсов самолетов армянских авиаперевозчиков в третьи страны, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.  

При необходимости Турция позволит самолетам прилетать в страну, однако не разрешит им совершать рейсы через свое авиапространство, пока Армения не прекратит провокационные действия в отношении Турции и Азербайджана.  

Одной из таких провокаций было открытие в Ереване мемориала «Немезида», посвященного акту возмездия, совершенному армянами в начале 20 века в отношении лидеров и организаторов геноцида, который Турция не признает.  

При этом министр добавил, что Турция хотела бы нормализации отношений с Арменией после Карабахской войны, но Армения продолжает нагнетать обстановку. Кроме того, Турция не приемлет установку мемориала в честь террористов, убивших дипломатов, граждан и азербайджанцев.  

# Международная политика # Мевлюта Чавушоглу

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