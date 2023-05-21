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В Израиле на митинг против судебной реформы вышли 135 тысяч человек

21 мая 2023 08:56
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Новости Израиля. Жители Израиля вновь устроили многотысячный митинг против судебной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в протестах в Тель-Авиве приняли 135 тысяч человек. Акции также состоялись в Хайфе, Иерусалиме и десятках других городов.  

В Израиле на митинг против судебной реформы вышли 135 тысяч человек-1

В Израиле на митинг против судебной реформы вышли 135 тысяч человек-3

Шествия проходят уже 20-ю неделю подряд. Но компромиссы властей демонстрантов по-прежнему не устраивают. Заморозка реформы до лета не помогла: израильтяне требуют полностью отказаться от нововведения.  

В Израиле на митинг против судебной реформы вышли 135 тысяч человек-6

По мнению протестующих, судебная реформа премьера страны наделяет правительство еще большей властью и тем самым позволяет Нетаньяху избежать разбирательства в отношении себя.  

# Акции протеста # Новости Израиля # Фотофакт

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