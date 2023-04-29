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В Японии призывают Запад признать неприятную правду об Украине

29 апреля 2023 14:10
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Запад зациклился на Украине. В Японии возмущены такой масштабной поддержкой Киева западными странами в ущерб всему. Об этом пишет японское издание Daily Shincho, приводит информацию РИА Новости. 

В публикации отмечается, что Украина нарушает спокойствие на глобальном Юге, а Запад настолько зациклен на этой стране, что не обращает внимание на проблемы государств. Это непростительно, пишут авторы. От украинского конфликта и поддержки Западом Украины страдают развивающиеся страны. Их положение все ухудшается. Если Америка и Европа не признают эту неудобную правду, они потеряют поддержку со стороны многих стран. 

Ранее член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен заявила, что несмотря на давление со стороны Запада, страны, составляющие почти девяносто процентов населения Земли, не поддерживают санкционную политику против Российской Федерации. 

# Международная политика

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