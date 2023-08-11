В связи со сложившейся обстановкой на фронте украинские Вооруженные силы (ВСУ) могут начать действия в отношении президента Украины Владимира Зеленского, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По его мнению, если потери бригад ВСУ не прекратятся и будет расти отчаяние, армия может прекратить борьбу. Риттер отметил также, что Владимир Зеленский попал в трудное положение.

Экс-разведчик подчеркивает потребность в урегулировании кризиса на основании переговоров, которые учитывают интересы России, так как полагает, что на предложенных украинским лидером условиях выйти из ситуации не удастся.

С начала июня Киев ведет контрнаступление на самых разных направлениях, применяя бригады, подготовленные НАТО, и технику западных стран. Однако, несмотря на это, по мнению лидера России Владимира Путина, украинским войскам не удалось добиться успеха на фронте и они понесли значительные потери.