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Подоляк обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

13 октября 2023 09:09
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил в поражениях украинской армии низкие темпы поставки западных вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что Киев вел переговоры о поставках оружия от западных стран, но из-за медленного развития логистики и большого количества разрешений поставки вооружений шли с опозданием. Подоляк отметил, что в результате таких задержек украинская армия отстала от своего графика на 6-9 месяцев. При этом он не стал объяснять, по какой причине, невзирая на эти задержки, в Киеве все же решились на контрнаступление.
 

# Международная политика # Михаил Подоляк # Владимир Зеленский

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