В Италии пассажирский автобус упал с эстакады на ж/д пути и загорелся – как минимум 21 человек погиб

Новости Италии. По меньшей мере 21 человек, среди которых четверо детей, погиб в результате аварии в пригороде Венеции. Там автобус, перевозивший туристов, упал с эстакады на железнодорожные пути и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 пассажиров доставлены в больницы, четверо считаются пропавшими без вести. Власти не исключают, что количество жертв может возрасти, поскольку несколько пострадавших в критическом состоянии. На месте аварии работают пожарные и полиция. Ее причины устанавливаются. По информации итальянской прессы, среди пассажиров автобуса были граждане Германии, Украины, Хорватии и Франции. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила глубокие соболезнования семьям жертв аварии. В городе объявлен траур.