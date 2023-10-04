Бразилия столкнулась с продовольственным кризисом из-за засухи в Амазонии

Новости Бразилии. Засуха в Амазонии вызвала продовольственный кризис в Бразилии. В крупнейшем штате страны около четырех миллионов человек. И все они теперь в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Засуха в Амазонии вызвала продовольственный кризис в Бразилии. В крупнейшем штате страны около четырех миллионов человек. И все они теперь в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отдельных районах объявлена чрезвычайная экологическая ситуация. Засуха также оставила без работы рыбаков. А это один из основных промыслов в стране. В реках отмечена массовая гибель рыбы из-за снижения уровня воды.