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Бразилия столкнулась с продовольственным кризисом из-за засухи в Амазонии

04 октября 2023 08:32
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Новости Бразилии. Засуха в Амазонии вызвала продовольственный кризис в Бразилии. В крупнейшем штате страны около четырех миллионов человек. И все они теперь в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразилия столкнулась с продовольственным кризисом из-за засухи в Амазонии-1

В отдельных районах объявлена чрезвычайная экологическая ситуация. Засуха также оставила без работы рыбаков. А это один из основных промыслов в стране. В реках отмечена массовая гибель рыбы из-за снижения уровня воды.

# Погода # Фотофакт

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