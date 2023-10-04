Правительство Украины находится в состоянии отчаяния из-за недостаточных поставок вооружения для ВСУ, пишет РИА Новости, ссылаясь на немецкую газету Bild.

В статье издания Германии говорится, что правительство Украины демонстрирует переменчивые настроения: благодарность за помощь и отчаяние, связанное с невысокими темпами поставок и отсутствием дополнительного вооружения.

Несмотря на регулярные поставки вооружения в Украину, они недостаточны для достижения успеха на фронте. Наряду с этим, Российская Федерация даже в условиях санкций продолжает наращивать производство необходимой военной продукции. Таким образом, пишет автор статьи, Украина находится в еще более угрожающей для страны ситуации.

При этом проведение переговоров Киев не рассматривает, даже если на этом будут настаивать западные страны, заявил представитель украинского правительства в разговоре с Bild. Полное согласие с данной точкой зрения в беседе с изданием высказывал и украинский дипломат, считающий необходимым продолжение контрнаступления.