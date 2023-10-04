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WSJ: Украина столкнётся с нехваткой средств для зарплат госслужащим без помощи США

04 октября 2023 07:50
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Если США задержат финансирование Украины, то правительству не будет хватать средств на выплаты зарплат государственных служащих, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Минфин Украины ожидает возможные задержки финансирования со стороны США, где заняты процессом преодоления шатдауна. В октябре еще есть ресурсы для удовлетворения бюджетных потребностей, но далее украинскому правительству необходимо будет решать вопрос о сокращении зарплат и услуг. Также, как один из вариантов развития событий, правительство Украины возьмет кредит.

Подобное развитие событий с большой вероятностью приведет к возрастанию критики в адрес действующего президента Украины Владимира Зеленского со стороны конкурирующих с ним фракций.

Однако, если Украине удастся доказать обоснованность трат, полученного в прошлый раз транша, то она сможет рассчитывать на то, что Агентство США по международному развитию (USAID) обработает октябрьский платеж в размере 1,15 миллиарда долларов по программе Всемирного банка, подчеркивает Wall Street Journal.

# Международная политика

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